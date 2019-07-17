Ã–dÃ¼ller HarmancÄ± Ve AktunÃ§â€™Tan

LefkoÅŸa TÃ¼rk Belediyesi Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n organize ettiÄŸi Yaza Merhaba SatranÃ§ TurnuvasÄ± tamamlandÄ±

LefkoÅŸa TÃ¼rk Belediyesi Spor KulÃ¼bÃ¼, LefkoÅŸa BÃ¶lgesiâ€™nde satranÃ§ sporunu geliÅŸtirmek ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak hedefi ile organize ettiÄŸi Yaza Merhaba SatranÃ§ TurnuvasÄ± tamamlandÄ±. LTB Kafeterya Salonuâ€™nda dÃ¼zenlenen turnuva 3 kategoride gerÃ§ekleÅŸtirildi. 2 gÃ¼n sÃ¼ren turnuvanÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dereceye girenlere madalya ve kupalarÄ±nÄ± LTB BaÅŸkanÄ± Mehmet HarmancÄ± ve LTB AsbaÅŸkanÄ± AkÄ±n AktunÃ§ tarafÄ±ndan verildi.

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Ã–ZEL Ã–DÃœLLER:

YaÅŸ Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼ : Ä°lhan Demir

KÃ¼Ã§Ã¼kler Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼: Destina Ã‡ika, Ezgi Zekai

BÃ¼yÃ¼kler Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼: Nezafet Nay

En Ä°yi KÃ¼Ã§Ã¼k Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼: Ä°lhan Doruk

DERECELER:

KÃ¼Ã§Ã¼kler:

1-GÃ¶khan Åžeker, 2-Emir Tumburi, 3- TuÄŸra Ä°stilozlu, 4-Destina Ã‡Ä±ka, 5-Alp AkÄ±n, 6-Doruk Dolu

YÄ±ldÄ±z-GenÃ§:

1-Ali D. Nay, 2-Berk Nay, 3-Tuncay Sultanzade, 4-Furkan Yurtal, 5-BarÄ±ÅŸ A.Ã–mer, 6-YiÄŸit Yemenci

BÃ¼yÃ¼kler:Â

1-Recep DalgakÄ±ran, 2-Tolga Serinkan, 3-Ã‡etin Ã‡eker, 4-Mehmet Ã‡Ä±ka, 5-Harold Okonkwo, 6-Selim AydÄ±n

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