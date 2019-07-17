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Şampiyon Steve
16 Temmuz 2019 Salı Saat 12:47

Şampiyon Steve

CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda gerçekleşen Orange Festival Open Golf Turnuva Şampiyonu Steve Neufeld oldu. CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda, hafta sonu gerçekleşen Orange Festival Golf Turnuvası’nı 43 Puan ile Steve Neufeld kazandı. Stablefo

CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda gerçekleşen Orange Festival Open Golf Turnuva Şampiyonu Steve Neufeld oldu.

CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda, hafta sonu gerçekleşen Orange Festival Golf Turnuvası’nı 43 Puan ile Steve Neufeld kazandı. Stableford formatında 18 çukur ve full handicap olarak gerçekleşen turnuvada ikinciliği 42 Puan ile Keith Goddard alırken, Ian Steven 41 Puan ile üçüncü oldu.

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