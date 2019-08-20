Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurt Başvuruları Başladı

Genel Müdürlüğü yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

İstanbul’da Atatürk Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yeni dönem yurt başvurularını bugün itibarıyla başlattıklarını duyurdu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bugün başlayan yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirecek.

Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrenciler, puanlarına göre yedek sırasına alınacak.

Bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmeleri yıl boyunca devam edecek.

Geçen öğretim yılında toplam 427 bin 152 başvurunun yaklaşık yüzde 90’ı olan 381 bin 852 öğrenci yurtlara yerleştirildi. Türkiye’de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 671 bin 508 kapasite ile hizmet veren 763 yurtta, yeni dönemde kullanılacak 244 bin 743 boş yatak bulunuyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2002 yılında 182 bin 258 olan yatak kapasitesi, bugün itibarıyla toplam 671 bin 508’e çıktı. Yıl içinde 27 bin 570 yatak kapasitesi daha eklenecek, öğretim dönemi sonuna kadar da 8 bin 200 yatak kapasitesi daha ilave edilecek.

Standartlara uymayan veya üniversitelerin kapatılan bölümleri sebebiyle yeterli talep olmayan yurt ve bloklar kapatılacak. Kapatılan yerlerle ilgili üniversiteye kayıt durumlarına göre yeniden yurt açılması sağlanacak.

Öğrenciler, yurtlarına ilk geldiklerinde ücretsiz internet şifrelerini alacak ve bir uyum programına tabi tutulacak. Bu programla hem bulunduğu şehri sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan tanıyacak hem de barınacağı yurdun kuralları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilecek. Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.