20 Ağustos 2019 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Piyanist Rüya Taner, Avrupa’da Çeşitli Konserlere Katılacak
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:42

Piyanist Rüya Taner, Avrupa’da Çeşitli Konserlere Katılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ve Cumhurbaşkanı Sanat Özel Danışmanı Piyanist Rüya Taner, Avrupa’da çeşitli konserlere katılacak.

Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Piyanist Rüya Taner, Avrupa’da Çeşitli Konserlere Katılacak Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Piyanist Rüya Taner, Avrupa’da Çeşitli Konserlere Katılacak
Pulya Festivali Başlıyor
Pulya Festivali Başladı
11. Pulya Festivali Bugün Başlıyor
Kazakistan Sanatçıları Sergisi, Bakan Hasan Taçoy Tarafından Açıldı
Lefke Şenlikleri, 16-25 Ağustos’ta Gerçekleştiriliyor
Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’Nın 30 Eserden Oluşan Resim Sergisi Açıldı
4. Karşıyaka Deniz Şenliği, 16-18 Ağustos Tarihleri Arasında Yapılacak
Dans Yine Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor
Girne Sanat Günleri, Hayko Cepkin Konseri İle Devam Etti
Dans Yine Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor
Arnavutluk Sanatçıları Sergisi Açılıyor
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans