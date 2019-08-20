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Turkcell’in İlk Güneş Enerji Santrali Kktc’de Kuruldu
Enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016’da başlayan Turkcell, grubun ilk güneş enerji santralini KKTC’de kurdu.
Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, 900 KWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon lira yatırımla 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.
Santralin açılış törenine Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Attilla Koç, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden katılırken, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, gazeteciler, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital çalışanları da törende yer aldı.
Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz’in üçüncü büyük adasında faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ilk ve tek güneş enerji santrali, 10 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırıldı.
Santralde 2 bin 500 adet yüksek verimli panel ile 9 adet santral tipi inverter kullanıldı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonusalımının engellenmesi bekleniyor.
Santral sayesinde ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu şebekesindeki talep yükünün hafifletilmesi ve bölgedeki enerji kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.
“GÜNEŞ ENERJİSİNE İLK YATIRIMIMIZI İLK OLARAK KUZEY KIBRIS’A YAPTIK”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, enerjiyi, “dijital hayatın hayat suyu” olarak tanımladı.
Akça, şunları kaydetti:
“Günümüzde artık enerji olmadan endüstriden, dijitalden ve yeni teknoloji gelişiminden bahsetmek mümkün değil. Dünyamızın kaynaklarını tüketen, çevreye ve insan sağlığına zarar veren sistemlerden öte, doğal ve yenilenebilir sistemleri üretmek Turkcell’in temel görevlerindendir. Turkcell olarak bizler kendimizi dünyanın ilk dijital operatörü olarak tanımlıyoruz. Şu anda Kuzey Kıbrıs’ta da var olan Turkcell’in geliştirdiği dijital servisleri Nepal’den Karayipler’e, Arnavutluk’tan Ukrayna’ya dünyanın birçok ülkesine sunuyoruz. Bu başarıyı bizler ilk olarak Kuzey Kıbrıs’ta sizler ile paylaştık. Turkcell olarak tüm yaptığımız işlerimizi ilk olarak Kuzey Kıbrıs’ta yapmaya gayret ediyoruz. Turkcell’in kuruluşundan sadece 5 sene sonra Turkcell’in Türkiye’deki varlığını nasıl Kuzey Kıbrıs’a da taşımışsak, tüm yeni ürünlerimizi ve servislerimizi de ilk olarak burada sizlere sunuyoruz. Yenilenebilir enerji olan güneş enerjisine ilk yatırımımızı da ilk olarak Kuzey Kıbrıs’a yaptık. Bu bakımdan, Turkcell ve Kuzey Kıbrıs Turkcell arasındaki bağın, Türkiye’de yaşanan vatandaşlarla Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşlar arasındaki bağın ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunun bir ifadesi olduğunu vurgulamak istiyorum. Doğru bir iklimde ve doğru bir coğrafyada bu projeyi başlatmış olmak çok değerli.”
“BİZLER İÇİN ÖNEMLİ VE ÖNCÜ BİR YATIRIM OLDU”
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da “Turkcell olarak hedefimiz, her zaman yeniliklerin peşinde kalitenin markası olmak. Bu vizyonumuzu da yaptığımız her işte olduğu gibi enerji sistemleri işimizde de aynı hassasiyet ve şevkle devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de, Turkcell Enerji şirketini kurduklarını hatırlatan Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Enerji şirketimiz, temelde var olanı yeniden yapmak yerine, ‘enerjiyi nasıl daha verimli ve güzel kullanırız, halkımıza ve müşterilerimize hizmetimizi nasıl daha kolay ulaştırırız’ sorularına çözüm bulabilmek için çalışıyor. İmkanları göz önünde bulundurduğumuzda güneş, gerek KKTC gerekse Türkiye için en önemli enerji kaynaklarından birisi. Bizler de Turkcell olarak, bu verimli kaynağı kullanmak adına önemli yatırımlar yapıyoruz ve bu yatırımları yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü Turkcell, karakteri itibarıyla yatırımcı bir şirket. Bir bölgeye yatırım yapıldığı zaman o bölgenin uzun dönemli verimliliğine çok önem veriyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji santrali de bu bahsettiğimiz konu için mükemmel bir örnek. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu bilen bir şirket olarak Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirilen güneş enerjisi santralimiz, bizler için önemli ve öncü bir yatırım oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans