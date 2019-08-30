30 Ağustos 2019 Cuma
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30 Ağustos Nedeniyle Cuma Günü Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:29

30 Ağustos Nedeniyle Cuma Günü Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle 30 Ağustos Cuma günü Lefkoşa’da, saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet – Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacağı belirtildi.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden – TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

“Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  güzergâhından Gönyeli Çemberini,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi güzergâhını,

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  güzergâhını kullanmaları gerekmektedir”

Öte yandan Gazimağusa’da tören dolayısıyla, 30 Ağustos günü saat 16:00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.

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30 Ağustos Nedeniyle Cuma Günü Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak Haberi

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