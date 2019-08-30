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Toplu Taşıma Araçlarında Yeni Sistem: Ada Kart
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:29

Toplu Taşıma Araçlarında Yeni Sistem: Ada Kart

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir süredir toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi ve şirketleşme çalışmalarına paralel olarak yürütülen “elektronik ödeme sistemi” çalışmasında belli bir safhaya gelindiği açıklandı ve ülke genelinde tüm toplu taşıma araçlarında kullanılacak yeni sistemin adının “ADA Kart” olacağı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasına göre, ADA Kart sisteminin hayata geçmesi ile tüm toplu taşıma araçlarında para yerine elektronik ödeme sistemi kullanımı başlayacak.

Ülke genelindeki bir çok satış noktası, gazete büfeleri, kiosklar ve benzeri noktalardan satışı ve/veya dolumu yapılabilecek ADA Kart, aynı zamanda akıllı telefonlar üzerinde çalışacak aplikasyonla da hizmette olacak.
Kullanılacak güzergah üzerindeki tarife tutarı kadar ödeme yapılabilecek bu sistem sayesinde hem kullanıcıların olası fazla ücret ödemelerinin önüne geçilmesi; hem de bu alandaki vergi kayıp, kaçaklarının önlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca öğrenci taşıma sözleşmelerinde de zorunlu olacak bu kart ile tartışmaların hiç bitmediği öğrenci taşımacılık sektöründe ciddi bir rahatlama ve kontrol yakalanması da bir diğer hedef.
Kurulacak sistem; merkezi bir şekilde durak ihlallerini, güzergah ihlallerini, sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyebileceği gibi, sisteme entegre çalışacak yol ve araç içi kamera sistemi ile de çeşitli güvenlik ihtiyaç boşluklarını da doldurmuş olacak.

Sistemin, yasal yapısının oluşturulup gerekli testlerinin de tamamlanması ile birlikte 2020 yılı başından itibaren tüm bölgelerde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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