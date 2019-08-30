- Erdoğan Bugün Rusya’Ya Gidiyor
- Bakan Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan’la Görüştü
- Meral Akıncı:çevre Demek Bizim Akciğerimiz Demek Orman Demek Bizim Oksijenimiz Demek
- Ege Denizi’Nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
- Tsk Ve Mit Ortak Operasyon Düzenledi
- Töre, Denizli’de Temaslarda Bulundu Ve Konferans Verdi
- Abd’Den 4 Milyar Dolarlık Askeri Satışa Onay
- Kanser Hastalarının Sorunları Sağlık Bakanlığı’Nda Ele Alındı
- Erdoğan: Kuru Gürültüye Pabuç Bırakmadık
- Cumhurbaşkanlığı Kupası İçin Buluştular
- G7 Zirvesi Kapsamında 19 Kişi Daha Gözaltına Alındı
- Cengiz Topel Hastanesi’Nde Diyaliz Merkezi Hizmete Açıldı
- G7 Zirvesi Karşıtı Gösterilerde 68 Gözaltı
- G7 Zirvesi Başlıyor
- Satrançta Şampiyonlar Belirlendi
- İnönü Kavşağında Korkutan Kaza!
- S-400’lerin İkinci Sevkiyatı Başladı
- Kamerun’da Ayrılıkçılardan Halka “tecrit” Çağrısı
- Sokak Basketboluna Devam
- Hentbol Bürüncük İçin Plaja İniyor
- Ticaret Savaşları Asya Borsalarını Vurdu
- 1’inci Ayyanni-Vretça Kültür Ve Dayanışma Etkinliği Düzenleniyor
- “Sınır” Adlı Kısa Film, Las Vegas’ta Finalist Oldu
- Baybars:iş Birliğimizi Daha Da İleriye Taşımak Arzusundayız
- Gönyeli’de Plaj Hentbolu Heyecanı Yaşanacak
- Badminton’Da Kktc-Tc İşbirliği
- Nasa Verileri Amazonlar’da Yangın Yoğunluğunun Rekor Düzeye Ulaştığını Gösteriyor
- Toplu Taşıma Araçlarında Yeni Sistem: Ada Kart
- Abd Dışişleri Filistin’i ‘ülkeler Ve Bölgeler’ Listesinden Çıkardı
- Sertoğlu, Tatar İle Görüşecek
- Akar, Doğu Akdeniz’De Kıbrıs Türkleri’Nin Haklarını Kararlıyız
- Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi
- 30 Ağustos Nedeniyle Cuma Günü Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
- Akıncı Taziye Mesajı Yayımladı
- Akıncı, Lute’U Bilgilendirdi
- Başbakan Tatar, Mersin’E Gidiyor
- “Sınır” Adlı Kısa Film, Las Vegas’ta Finalist Oldu
- 1’inci Ayyanni-Vretça Kültür Ve Dayanışma Etkinliği Düzenleniyor
- Kanser Hastalarının Sorunları Sağlık Bakanlığı’Nda Ele Alındı
- Cengiz Topel Hastanesi’Nde Diyaliz Merkezi Hizmete Açıldı
- Gönyeli’de Plaj Hentbolu Heyecanı Yaşanacak
- Sokak Basketboluna Devam
- Cumhurbaşkanlığı Kupası İçin Buluştular
- Satrançta Şampiyonlar Belirlendi
- Hentbol Bürüncük İçin Plaja İniyor
- Badminton’Da Kktc-Tc İşbirliği
- Sertoğlu, Tatar İle Görüşecek
- Ticaret Savaşları Asya Borsalarını Vurdu
- G7 Zirvesi Başlıyor
- G7 Zirvesi Karşıtı Gösterilerde 68 Gözaltı
- Abd Dışişleri Filistin’i ‘ülkeler Ve Bölgeler’ Listesinden Çıkardı
- G7 Zirvesi Kapsamında 19 Kişi Daha Gözaltına Alındı
- Nasa Verileri Amazonlar’da Yangın Yoğunluğunun Rekor Düzeye Ulaştığını Gösteriyor
- Abd’Den 4 Milyar Dolarlık Askeri Satışa Onay
- Kamerun’da Ayrılıkçılardan Halka “tecrit” Çağrısı
- Tsk Ve Mit Ortak Operasyon Düzenledi
Meral Akıncı:çevre Demek Bizim Akciğerimiz Demek Orman Demek Bizim Oksijenimiz Demek
Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzman katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramaya geliştirmeye devam ediyor.
Projenin 2019-2020 faaliyet takvimiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenlenerek sunum yapıldı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 2016 yılında başlamış olan projenin önemine değindi.
Meral Akıncı, “Çevre demek bizim akciğerimiz demek orman demek bizim oksijenimiz demek. Bizim ülkemizde orman alanları beklenilenin çok altında akciğerlerimizin geriye gittiğini gözlemliyoruz ”dedi.
Meral Akıncı, gönüllü derneklerin, tüm yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerine projeye katkılarından dolayı teşekkür ederek, programın gelişmesine daha da katkı konulmasını beklediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz de, proje kapsamında 3 yıl boyunca yapılanları ve 2020’de gerçekleştirilecek proje aktivitelerini aktardı.
Çevre ile ilgili politikaların oluşturulması ve karar alma süreçlerinde tarafsız uygulamalar uygulanmasının önemine dikkat çeken Gündüz, Temiz Düşün projesinin hedeflerini sıraladı.
Gündüz, “Büyük resmin bir parçası olduğumuz farkına varılmalı, şehir ve varoşlarda doğal ekosistemin öneminin anlaşılması, nefes alabileceğimiz alanların oluşturulması, kirletmemenin öğretilmesi, kirletenin de ceza almasının tarafsız bir şekilde sağlanması, kirleten öder prensibinin uygulanması, doğamıza öz sevgi ve öz saygı ile sahip çıkılması, sorumlulukların farkına varılması hedeflerimizdir bu bizim vatandaşlık görevimizdir ” dedi.
2016 Ekim -2019 Haziran döneminde gerçekleştirilen projeyi özetleyen Gündüz, 2020’de hayata geçirilecek olan “Temiz Düşüm var: Temiz Düşünüyorum, Temiz tutuyorum, yeşillendiriyorum, farkına varıyorum dönüştürüyorum, iklim değişikliği ve çevresel yurttaşlık konularında bilgilendiriyorum” başlığı altındaki projenin beşinci adımında neler yapılacağını aktardı.
Gündüz, her yıl olduğu gibi ağaç dikim çalışmalarına devam edileceğini kaydetti ve bu yıl okullar ve üniversitelerle oluşturulacak aktivitelerle birlikte 10 bin fidan dikileceğini belirtti.
Projenin onursal Başkanı Profösör Vamık Volkan da her yıl yaz aylarında Kıbrıs’a geldiğini ve bu yıl Kuzey Kıbrıs’ı daha temiz görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Vamık Volkan, projenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “bu iş parti işi değildir bu gibi konularda birleşelim” çağrısı yaptı.
Volkan, “Birleştirilirse daha iyi olur bazı belediye başkanlarıyla görüştüm. Bir birleşme olsun olursa içimizdeki sevgi de artar. Çocuklara eğitim çok önemli bilinçlendirme, bu konulara devam edelim. Çevre konusunda birleşelim ve ülkemizi dünyanın en güzel yeri yapalım” dedi.
Temiz Düşün Projesi tüm hızıyla devam edecek. Eylül ve Ekim ayı içerisinde belirlenen 25 okulda yeşil çocuk projesi kapsamında eğitimler başlatılacak. İklim değişikliğiyle ilgili eğitimler organize edilecek ve ağaç dikimleri gerçekleştirilecek.
- Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
- Türkmenistanlı Sanatçılar Myradaliev İle Nuryeva’Nın Sergileri Açıldı
- Denktaş, ‘Yangın Yerinde Kabare’ Oyunuyla İlgili Değerlendirme Yaptı
- Akıncı: Yeniboğaziçi-Karpaz Bölgesi İçin İmar Planı Önemli
- Ubp Girne İlçe Binasında Da Bayramlaşma Gerçekleştirdi
- Bakan Taçoy: Dosta Güven, Düşmana Korku Salındı
- Düzova Yakınlarında Korkutan Kaza
- Hamitköy-Haspolat Yolu Tamir Ediliyor
- » Kanada’dan Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkaran İngiltere’ye Tepki
- » Hindistan’ın Sel Ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 350’ye Ulaştı
- » Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
- » Abd Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahryn Kralı İle Bölgeyi Konustu
- » Irak’tan Abd Ve İran’a “gerginliği Azaltma” Çağrısı
- » Minik Kartallar Şampiyon
- » İnovasyon Ve Bilişim Temalı Zirve 21 Haziran’Da
- » İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı
- » Erdoğan Bugün Rusya’Ya Gidiyor
- » Pulya Festivali Başlıyor
- » Bakan Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan’la Görüştü
- » Meral Akıncı:çevre Demek Bizim Akciğerimiz Demek Orman Demek Bizim Oksijenimiz Demek
- » Ege Denizi’Nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
- » Sertoğlu Ve Uluçay, Süper Kupa Maçını İzledi
- » Tsk Ve Mit Ortak Operasyon Düzenledi
- » Yeni Boğaziçi Belediye Plajı Hentbol Turnuvası’Nda Şampiyonlar Belli Oldu
- » Akıncı Taziye Mesajı Yayımladı
- » Piyanist Rüya Taner, Avrupa’da Çeşitli Konserlere Katılacak
- » Oxford Araştırması: Instagram’I Haber İçin En Çok Türkler Kullanıyor
- » “Bir Aytotoro Hikâyesi” Sahnelenecek
- » Türkiye’de Pkk/kck Operasyonu
- » Türkmenistanlı Sanatçılar Myradaliev İle Nuryeva’Nın Sergileri Açıldı
- » Apple Intel’in Akıllı Telefon Modemleri Üreten Birimini Satın Aldı
- » Töre, Denizli’de Temaslarda Bulundu Ve Konferans Verdi
- » Dairelerden Futbola Büyük İlgi
- » Dönmez: “doğu Akdeniz Tüm Türkiyenin Meselesidir”
- » Çavuşoğlu Ve Çelik’Ten, Kılıçtaroğlu’Na Tepki.
- » Hindistan’da Aşırı Yağışların Bilançosu Artıyor
- » Harmancı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı İle Görüştü
- » Google, Üretimde Geri Dönüştürülmüş Maddeleri Kullanacak
- » Daü Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’Ne Başvurular Başladı
- » Tc Kültür Bakanı Yardımcısı Dursun Hayatını Kaybetti
- » Whatsapp, Instagram Ve Facebook’Ta Erişim Sorunu!
- » Lisanslılarda Velocypri, Amatörlerde Green Pedal 1. Oldu
- » Raif Özgüren Anısına Oynadılar
- » Alaska’da Şişe İçinde 50 Yıl Önce Yazılmış Mektup Bulundu
- » Erdoğan Bugün Rusya’Ya Gidiyor
- » Bakan Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan’la Görüştü
- » Meral Akıncı:çevre Demek Bizim Akciğerimiz Demek Orman Demek Bizim Oksijenimiz Demek
- » Ege Denizi’Nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
- » Tsk Ve Mit Ortak Operasyon Düzenledi
- » Töre, Denizli’de Temaslarda Bulundu Ve Konferans Verdi
- » Abd’Den 4 Milyar Dolarlık Askeri Satışa Onay
- » Kanser Hastalarının Sorunları Sağlık Bakanlığı’Nda Ele Alındı
- » Erdoğan: Kuru Gürültüye Pabuç Bırakmadık
- » Cumhurbaşkanlığı Kupası İçin Buluştular
- » G7 Zirvesi Kapsamında 19 Kişi Daha Gözaltına Alındı
- » Cengiz Topel Hastanesi’Nde Diyaliz Merkezi Hizmete Açıldı
- » G7 Zirvesi Karşıtı Gösterilerde 68 Gözaltı
- » G7 Zirvesi Başlıyor
- » Satrançta Şampiyonlar Belirlendi
- » İnönü Kavşağında Korkutan Kaza!
- » S-400’lerin İkinci Sevkiyatı Başladı
- » Kamerun’da Ayrılıkçılardan Halka “tecrit” Çağrısı
- » Sokak Basketboluna Devam
- » Hentbol Bürüncük İçin Plaja İniyor
- » Ticaret Savaşları Asya Borsalarını Vurdu
- » 1’inci Ayyanni-Vretça Kültür Ve Dayanışma Etkinliği Düzenleniyor
- » “Sınır” Adlı Kısa Film, Las Vegas’ta Finalist Oldu
- » Baybars:iş Birliğimizi Daha Da İleriye Taşımak Arzusundayız
- » Gönyeli’de Plaj Hentbolu Heyecanı Yaşanacak
- » Badminton’Da Kktc-Tc İşbirliği
- » Nasa Verileri Amazonlar’da Yangın Yoğunluğunun Rekor Düzeye Ulaştığını Gösteriyor
- » Toplu Taşıma Araçlarında Yeni Sistem: Ada Kart
- » Abd Dışişleri Filistin’i ‘ülkeler Ve Bölgeler’ Listesinden Çıkardı
- » Sertoğlu, Tatar İle Görüşecek
- » Akar, Doğu Akdeniz’De Kıbrıs Türkleri’Nin Haklarını Kararlıyız
- » Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi
- » 30 Ağustos Nedeniyle Cuma Günü Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
- » Akıncı Taziye Mesajı Yayımladı
- » Akıncı, Lute’U Bilgilendirdi
- » Başbakan Tatar, Mersin’E Gidiyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans