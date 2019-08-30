Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzman katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramaya geliştirmeye devam ediyor.

Projenin 2019-2020 faaliyet takvimiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenlenerek sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 2016 yılında başlamış olan projenin önemine değindi.

Meral Akıncı, “Çevre demek bizim akciğerimiz demek orman demek bizim oksijenimiz demek. Bizim ülkemizde orman alanları beklenilenin çok altında akciğerlerimizin geriye gittiğini gözlemliyoruz ”dedi.

Meral Akıncı, gönüllü derneklerin, tüm yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerine projeye katkılarından dolayı teşekkür ederek, programın gelişmesine daha da katkı konulmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz de, proje kapsamında 3 yıl boyunca yapılanları ve 2020’de gerçekleştirilecek proje aktivitelerini aktardı.

Çevre ile ilgili politikaların oluşturulması ve karar alma süreçlerinde tarafsız uygulamalar uygulanmasının önemine dikkat çeken Gündüz, Temiz Düşün projesinin hedeflerini sıraladı.

Gündüz, “Büyük resmin bir parçası olduğumuz farkına varılmalı, şehir ve varoşlarda doğal ekosistemin öneminin anlaşılması, nefes alabileceğimiz alanların oluşturulması, kirletmemenin öğretilmesi, kirletenin de ceza almasının tarafsız bir şekilde sağlanması, kirleten öder prensibinin uygulanması, doğamıza öz sevgi ve öz saygı ile sahip çıkılması, sorumlulukların farkına varılması hedeflerimizdir bu bizim vatandaşlık görevimizdir ” dedi.

2016 Ekim -2019 Haziran döneminde gerçekleştirilen projeyi özetleyen Gündüz, 2020’de hayata geçirilecek olan “Temiz Düşüm var: Temiz Düşünüyorum, Temiz tutuyorum, yeşillendiriyorum, farkına varıyorum dönüştürüyorum, iklim değişikliği ve çevresel yurttaşlık konularında bilgilendiriyorum” başlığı altındaki projenin beşinci adımında neler yapılacağını aktardı.

Gündüz, her yıl olduğu gibi ağaç dikim çalışmalarına devam edileceğini kaydetti ve bu yıl okullar ve üniversitelerle oluşturulacak aktivitelerle birlikte 10 bin fidan dikileceğini belirtti.

Projenin onursal Başkanı Profösör Vamık Volkan da her yıl yaz aylarında Kıbrıs’a geldiğini ve bu yıl Kuzey Kıbrıs’ı daha temiz görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Vamık Volkan, projenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “bu iş parti işi değildir bu gibi konularda birleşelim” çağrısı yaptı.

Volkan, “Birleştirilirse daha iyi olur bazı belediye başkanlarıyla görüştüm. Bir birleşme olsun olursa içimizdeki sevgi de artar. Çocuklara eğitim çok önemli bilinçlendirme, bu konulara devam edelim. Çevre konusunda birleşelim ve ülkemizi dünyanın en güzel yeri yapalım” dedi.

Temiz Düşün Projesi tüm hızıyla devam edecek. Eylül ve Ekim ayı içerisinde belirlenen 25 okulda yeşil çocuk projesi kapsamında eğitimler başlatılacak. İklim değişikliğiyle ilgili eğitimler organize edilecek ve ağaç dikimleri gerçekleştirilecek.

