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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:30

Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Moskova Jukovski Uluslararası Havaalanı’ndaki görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılış törenine davetinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Rusya’nın savunma sanayine yönelik üretimleri görme imkanı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar, helikopterlere kadar, bütün üretimde olan motorlara kadar bütün bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabii savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-34, Su-35, bunun yanında Su-57 bunların görüntülerini hep birlikte izledik” diye konuştu.

Bütün bunların yanında uzayla ilgili çalışmaların çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada zaten bilimsel anlamda Rusya’nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle buradan görüşmemizi yaptık, yolculuklarında başarılar diledik” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatını bulacaklarını kaydetti.

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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi Haberi

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