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S-400’lerin İkinci Sevkiyatı Başladı
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:30

S-400’lerin İkinci Sevkiyatı Başladı

TC Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı’na indiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı hatırlatıldı.
Sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilen açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir.” ifadelerine yer verildi.

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