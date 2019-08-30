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Ege Denizi’Nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:30

Ege Denizi’Nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31’de Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 34.44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Marmaris ilçesine 78.39 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

DB/TRT

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Ege Denizi’Nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Haberi

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