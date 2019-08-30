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Erdoğan Bugün Rusya’Ya Gidiyor
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:30

Erdoğan Bugün Rusya’Ya Gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüştü.

Ankara, rejimin İdlib’deki saldırılarının Suriye sorununa siyasi çözüm çabalarına zarar verdiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı telefonda Rusya Devlet Başkanı Putin’e iletmişti. Ateşkesin ihlali ve saldırıların büyük bir insani krize yol açtığına dikkat çekmişti.

Görüşmede, saldırıların Türkiye’nin milli güvenliğine de ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Erdoğan, mesajlarını bir kez de Rusya’da verecek.

Erdoğan, Rusya’da havacılık fuarına da katılacak, savaş uçaklarının gösterisini Putin ile birlikte izleyecek.

 

DB/TRT

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