Erdoğan: Kuru Gürültüye Pabuç Bırakmadık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj faaliyetlerimize başlayınca, karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği de Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Ülkemize yönelik ithamların ve tehditlerin bini bir para. Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle ki, gemilerin borda bordaya geldiği anlar yaşandı. Buna rağmen asla geri adım atmadık ve kendi planımızı uygulamaya devam ettik.” dedi.

Erdoğan, Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konakları önünde düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de, hem kendi menfaatlerini korumanın hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerinin haklarını müdafaa etmenin mücadelesini verdiğini ifade eden Erdoğan, “Soruyorum size, Türkiye’de bundan daha milli bir mesele olabilir mi? İçerideki tüm tartışmaların ötesinde etrafında kenetlenilmesi gereken daha önemli bir konu olabilir mi? Ama maalesef, biz ülkemizde bunu sağlayamıyoruz. Çünkü bizde CHP diye bir parti var, onun başındaki zat ve şürekası hep başka yoldan gidiyor.” dedi.

Bu ekibin, terör örgütleriyle mücadeleden Doğu Akdeniz’deki hakların korunmasına kadar her konuda, ülkenin ve milletin değil, karşısındakilerin yanında saf tuttuklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son olarak, Doğu Akdeniz meselesinde yine tıynetlerini belli ettiler. Biliyorsunuz, daha önce de aynı meseleyi, güya sondaj gemilerimizin ve faaliyetlerimizin maliyeti üzerinden, Rum ağzıyla Meclis’te gündeme getirmişlerdi. Yunan gazetelerine manşet olmak için kendi ülkelerine iftira atmaktan çekinmemişlerdi. Tabii biz bunlara aldırmadık.

Ülkemizi, daha önce hiç sahip olmadığımız 2 gelişmiş sondaj gemisi ve 2 modern sismik araştırma gemisi sahibi yaptık.

Daha önce bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Sağolsun Hazine ve Maliye Bakanımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bu alışları yaptık. Bu gemilerle Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj faaliyetlerimize başlayınca, karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği de Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Ülkemize yönelik ithamların ve tehditlerin bini bir para. Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle ki, gemilerin borda bordaya geldiği anlar yaşandı. Buna rağmen asla geri adım atmadık ve kendi planımızı uygulamaya devam ettik.”

TAK/EMT