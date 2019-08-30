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Tsk Ve Mit Ortak Operasyon Düzenledi
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:30

Tsk Ve Mit Ortak Operasyon Düzenledi

TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon düzenlendi.
Bölgede tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

DB/TRT

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Tsk Ve Mit Ortak Operasyon Düzenledi Haberi

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