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G7 Zirvesi Başlıyor
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:31

G7 Zirvesi Başlıyor

G7 ülkelerinin liderleri bugün Fransa’nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde bir araya gelecek.

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada’nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi.

3 gün sürecek olan Zirve’de Güvenlik, iklim değişikliği, kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği gibi konuların yanı sıra Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konular da görüşülecek
Zirve, bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderler onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.
ikili görüşmelerin de yapılacağı zirve pazartesi günü liderlerin düzenleyeceği basın toplantılarıyla sona erecek.
G7 Zirvesi öncesinde ise Fransa protestolarla sarsıldı.

G7 karşıtı bir grubun yolda blokaj eylemi yaptığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişinin gözaltına alındığı ve 4 polisin hafif yaralandığı belirtildi.

G7 karşıtı grupların zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyeceği ifade edildi. Biarritz’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Hendaye’de bugün yapılacak eyleme yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. İspanya’nın Fransa sınırındaki Irun şehrinde de gösteri düzenlenecek.
Öte yandan zirvede yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

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