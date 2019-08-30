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Ticaret Savaşları Asya Borsalarını Vurdu
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:31

Ticaret Savaşları Asya Borsalarını Vurdu

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşının’ tırmanmasıyla Asya piyasaları haftaya düşüşle başladı.

Asya borsasındaki hareketlilik Türk Lirası’nın da ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmesine neden oldu ve Dolar / TL kuru bir süreliğine 6,39 seviyesini aşıp daha sonra 5,80 seviyelerinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin’e misilleme olarak ABD’ye ithal edilecek tüm ürünlere ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

Trump’ın bu açıklaması öncesinde Pekin de, Çin’e ithal edilecek ürünlere getirilen ek gümrük vergisini artıracağını duyurmuştu.

ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşının’ etkileri Pazartesi günü işlemlerin başlamasıyla Asya piyasalarına da yansıdı.

Yuanda sert satışların başlaması ve güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi güçlendirmesi, TL’nin de Asya piyasalarında Dolar karşısında kaybını beraberinde getirdi.

TL’nin seans içi Dolar’a karşı değer kaybı yüzde 15’i aştıktan sonra kur gerilemeye başladı ve yeniden 5,80’li seviyelerde dengelendi.

Dolar/TL Asya’da 5,80’lerden işlem görüyor ve TL’nin Dolar karşısındaki günlük değer kaybı da yüzde 1’in altına inmiş durumda.

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