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Badminton’Da Kktc-Tc İşbirliği
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:31

Badminton’Da Kktc-Tc İşbirliği

KKTC Badminton Federasyonu ile TC Badminton Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TC Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik  ile KKTC Badminton Ferasyonu Başkanı Fırat Deniz’in imza koyduğu protokol iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Protokole göre KKTC antrenör ve sporcularının gelişmesi için seminerler ve kurslar düzenlenmesi, hakemlerin görevleri, malzeme yardımı ve karşılıklı işbirliği konusunda maddeler yer alıyor.

Özmekik “Desteğimiz sürecek”

Protokol imzalandıktan sonra  konuşan Türkiye Cumhuriyeti Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, KKTC ile imzalanan protokolun önemine değinirken, 2004 yılından beri sürdürdükleri bu görev süresince KKTC federasyon başkanı Fırat Deniz ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti. KKTC Badminton Federasyonu’na her alanda destek olmaya çalıştıklarını da aktaran Özmekik, bundan sonra da desteklerinin artarak süreceğini ifade etti.

Firat Deniz “Çalışmalarımız sürüyor”

Daha sonra söz alan KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Badminton Federasyonu olarak çalışmalarına yoğun bir biçimde devam ettiklerini, TC Badminton Federasyonu ile kurmuş oldukları yakın ilişki ve diyaloğun neticesinde Kıbrıs’ta Badminton sporunun geliştiğini belirterek, imzaladıkları protokolle işbirliğinin gelişerek artacağını belirtti. Deniz, konuşmasının sonunda Federasyon Başkanı Murat Özmekik’e Kıbrıs Badmintonuna bugüne kadar verdiği ve vereceği destekten dolayı teşekkür etti.

 

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