Hentbol Bürüncük İçin Plaja İniyor

“Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile ana sponsoru olduğu “2019 Hentbol Ligi” çerçevesinde, Hentbol Federasyonu ve Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü ile işbirliğinde düzenlenecek olan Sezonun 2.Plaj Hentbol Turnuvası ile ilgili basın toplantısı dün saat 11.00’de KTSYD toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Başkanı Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yener Sarp ve Ediz Arıkan ile Turnuva Organizasyon Komitesi Başkanı Gamze Bürüncük hazır bulundu.

Bürüncük

Basın toplantısında ilk sözü alan Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Kezban Bürüncük Kolozali anısına bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Plaj Hentbol Turnuvası’nın heyecanını yaşamakta olduklarını vurguladı. 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinden Gönyeli Baraj bölgesinde bulunan Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü tesislerinde Gençler ve Büyükler kategorisinde yapılacak plaj hentbol turnuvasının geçen yıl olduğu gibi bu yıl bir şölen havası geçeceğine işaret ederek tüm takımları ve halkı turnuvaya davet etti.

Karaokçu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise bu yıl “Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile ana sponsor oldukları Hentbol Ligi ile yine Hentbol Federasyonu ile işbirliğinde gerçekleştirdikleri “Tut Elimi” Projesinin büyük bir başarı ile tamamlandığına işaret ederek, Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan Yönetim Kurulu üyeleri projeye katkı sağlayan hocalar ile çocuklarını gönderen tüm ailelere teşekkür etti.

Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü’nün büyük özveri ve fedakarlıklar içerisinde çocukları ve gençleri spora kazandırma, sanata ve kültüre yönetme uğraşı içerisinde olduklarını vurgulayan Hasan Karaokçu, isimleri gibi sürekli yükselişte olan Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, yönetim kurulu üyelerinin her türlü takdiri hak ettiklerini söyledi. Karaokçu “Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına spor olanağı sağlayan etkinliklere destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

Sarp

Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Yener Sarp, Kezban Bürüncük Kalozali anısına ikincisi düzenlenecek olan Plaj Hentbol Turnuvası’na katkı koymaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Yaz aylarında da çocuklara ve gençlere spor yapma olanağı yaratılmasının önemine işaret eden Sarp, katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Bürüncük

Gamze Bürüncük ise, 31 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da başlayacak Turnuvanın ilk gününü akşamın ilk saatlerine kadar süreceğini, ikinci gün yapılacak final karşılaşmalarının saat 18.00 gibi tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Çocuk guruplarının da gösteri maçlarının yer alacağı turnuva alanında müzik yanında yiyecek ve içecek stantlarının kurulacağını da sözlerine ekledi.