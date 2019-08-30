Satrançta Şampiyonlar Belirlendi

Merit Premium Hotel’de Pazar günü gerçekleşen Küçükler Kategorisinde Bertuğ İlgililer 6 maçta 6 puanla şampiyon olurken Baran Bulancak 5 puanla ikinci ve Bartu Akova da yine aynı puanla 3. oldu. Ecem Kapısız ise 5 puanla 4. oldu.

Büyükler Kategorisinde Gümüş At Satranç Derneği’nden Recep Hüseyin Dalgakıran 6 maçta 5 puanla ve averajla şampiyon oldu. Kemal Yıldırım 5 puanla ikinci olurken yine 5 puanla Görkem Yalovalı 3. oldu. Bayanlar Ödülünü ise Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu da 3.5 puanla kazandı.