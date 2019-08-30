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Cumhurbaşkanlığı Kupası İçin Buluştular
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:32

Cumhurbaşkanlığı Kupası İçin Buluştular

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve 25 yıl aranın ardından yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası ile ilgili basın toplantısı önceki akşam gerçekleştirildi.

Tenis Federasyonu toplantı salonunda yapılan basın toplantısında Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Salih Işık ve kupada mücadele edecek olan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ve Lefkoşa Şehir Kulübü yetkilileri yer aldı.

Gazioğlu

Basın toplantısında konuşan Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, 25 yıl sonra yeniden oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası için bizlere destek veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.

Işık

Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Salih Işık ise imkanları çerçevesinde bireysel ve takımsal olaylara detsek verdiklerini, Basketboldan sonra Tenis’te de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı başlatmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirtti. Önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Tesisleri’nde oynanacak. İkinci günün sonunda kupayı kazanan ve ikinci gelen takıma ödülünü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı verecek.

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