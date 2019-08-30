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1’inci Ayyanni-Vretça Kültür Ve Dayanışma Etkinliği Düzenleniyor
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:32

1’inci Ayyanni-Vretça Kültür Ve Dayanışma Etkinliği Düzenleniyor

1. Ayyanni –Vretça Kültür ve Dayanışma etkinliği 1 Eylül Pazar günü düzenleniyor.

Ayyannililer Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Cemal Dermuş’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Alanı’nda Pazar günü 15.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, alana 1975 yılında Vretça’dan getirilen nostaljik köy otobüsü de getirilecek.

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