Komiserlik, Abd Yüksek Mahkemesi’Nin Sığınmacı Kararını Eleştirdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırma getirmesi talebini onaylamasından, üzüntü duyulduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, tüm göçmenlerin sığınma başvurusu yapmaya hakkı olduğunu ve bu kişilere uluslararası koruma sağlanması gerektiğini vurguladı.

Mahecic, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin kararını eleştirerek, “Bu kararın sığınmacılar üzerindeki etkisinden dolayı üzgünüz. Şiddet veya zulümden kaçan insanların uluslararası korumaya ve yürürlükteki iltica prosedürlerine tam olarak erişebilmeleri gerektiğini yineliyoruz.” dedi.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin kimlik tespitlerinin hızlıca yapılması çağrısında bulunan Mahecic, bu kişilerin sığınma hakkı da dahil olmak üzere hak ettikleri tüm ihtiyaçlarının ve güvenliklerinin sağlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Sözcü Mahecic, “sığınacak bir liman” arayan aileler ve ebeveynlerinden koparılmış çocukların kaderinden endişe duyduğunu sözlerine ekledi.