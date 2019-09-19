İki Gün Sürecek Festivalde Çeşitli Etkinlikler Yer Alıyor

Geçitkale 4’üncü Kültür Sanat Festivali’ne evsahipliği yapıyor.

Kortejle başlayan festivalde açılış konuşmalarına yer verildi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş açılışta yaptığı konuşmada, festivallerin beldelerin sesini duyurmada önemli rol oynadığını ayrıca ülke kültürünü tanıtmada da önemli bir girişim olduğunu söyledi.

Geçitkale festivalinin bir marka olma yolunda ilerlediğini dile getiren Öztaş, belediyenin bu yönde de birçok projeyi hayata koyma uğraşı içinde olduğunu kaydetti.

Hasan Öztaş, Geçitkale’yi kültür ve sanat beldesi yapmak için büyük uğraşlar verdiklerini ve beldenin bu anlamda daha ilerileri taşınabilmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Açılışta bir konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sıla Usar da, festival coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür ve sanata güçlü bir yatırım yapılmasını görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Aynı partiden Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali de büyük bir emek, uzun soluklu bir çalışma sonunda hayata geçirilen festivali, her yıl biraz daha kapsamlı ve gelişmiş görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Geçitkale’nin gelişmekte olan bir belde olmasının önemine vurgu yaptı.

Açılışta daha sonra gösteriler sergilendi.

Yarın sona erecek olan festivalde halk dansları gösterisi, konserler,şiir dinletileri, fotoğraf ve karikatür sergilerinin açılışlarının yanısıra, yerel kültürün tanıtıldığı yiyecek içecek standları da kurularak satışlar yapılıyor.