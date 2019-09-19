Polisiye Olaylar

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13-14.09.2019 tarihleri, 21:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal

Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 500 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 263 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 370 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edildi.