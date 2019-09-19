19 Eylül 2019 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Olağan Genel Kurulu Bugün Gerçekleşiyor
14 Eylül 2019 Cumartesi Saat 12:23

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Olağan Genel Kurulu Bugün Gerçekleşiyor

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşiyor.

Kıbrıs Mühendis Mimarlar Odası Birliği salonunda gerçekleşecek olan genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Olağan Genel Kurul’un açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılması bekleniyor.

Bu haber toplam 156 defa okunmuştur
Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Olağan Genel Kurulu Bugün Gerçekleşiyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Olağan Genel Kurulu Bugün Gerçekleşiyor
Oğuz: Balıkçıların Her Zaman Yanındayız
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Türkmenistanlı Sanatçılar Myradaliev İle Nuryeva’Nın Sergileri Açıldı
Denktaş, ‘Yangın Yerinde Kabare’ Oyunuyla İlgili Değerlendirme Yaptı
Akıncı: Yeniboğaziçi-Karpaz Bölgesi İçin İmar Planı Önemli
Ubp Girne İlçe Binasında Da Bayramlaşma Gerçekleştirdi
Bakan Taçoy: Dosta Güven, Düşmana Korku Salındı
Düzova Yakınlarında Korkutan Kaza
Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı... Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışmas...
Hamitköy-Haspolat Yolu Tamir Ediliyor
Hamitköy-Haspolat arasındaki yolda onarım çalışmaları yapılıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülere, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek trafik sıkışıklığını hesaba katarak, trafiğe ...
Sahilde İnsana Ait Olabileceği Düşünülen İskelet Bulundu!
Bu akşam saat 20.00 sıralarında, Akdeniz köyü ile Yayla köyleri arasındaki sahilde bir insana ait olabileceği düşünülen iskelet bulundu. İskeletin kimliği ve cinsiyeti henüz belli olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (BR...
Başbakan Tatar:ubp Başka Bir Merkezden Yönetilemez
Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Haber Merkezi Programı'nda ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir soru üzer...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans