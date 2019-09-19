Paris’Te Grev Ulaşımı Felç Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomik reform planı bu kez Paris’in toplu ulaşım sektöründe çalışanları ayaklandırdı. Makinistler, şoförler greve gitti, trafik felç oldu.

Paris’te metro ve banliyö makinistleri ile otobüs şoförleri greve gitti. Trafik kitlendi, işe yetişmeye çalışanlar zor durumda kaldı.

Fransa’da Macron yönetiminin ekonomi politikaları tepki çekiyor. Emeklilik reform planları, bu kez toplu taşıma sektöründeki çalışanları harekete geçirdi.

Başkent Paris’te metro, tramvay ve banliyö treni makinistleri ile otobüs şoförleri greve gitti. Parisliler ya tıka basa belediye otobüsleriyle ya da bisikletle işe gitmek zorunda kaldı. Kentte son 10 yılda yapılan en büyük grev yüzünden trafik hiç görülmediği kadar sıkıştı.

Grev, turizmi de vurdu. Hükümet emekliliği tek tip hale getirmek ve yaşı yükseltmek istiyor. Fransa’da halen 42 çeşit emeklilik tipi bulunuyor.