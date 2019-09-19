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İspanya’Da Sel 4 Can Aldı
14 Eylül 2019 Cumartesi Saat 12:24

İspanya’Da Sel 4 Can Aldı

İspanya’da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkenin güneydoğusunda etkili olan yağışlar sonucu 3 bin 500 kişi bulundukları bölgelerden tahliye olmak zorunda kalırken, Murcia Havalimanı meydana gelen sel sonucu kapatıldı.

Orihuela şehrinde etkili olan yağışlar sonrasında yollar su altında kalırken, birçok evi su bastı.

Kentte bulunan Segura nehri, yoğun yağışlar sonrasında taştı. İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, 2 kişinin Albacete’de, bir kişinin Almeria’da, bir kişinin de Jamula’da hayatını kaybettiğini söyledi.

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