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14 Eylül 2019 Cumartesi Saat 12:24
Yemen’De Husiler Füze İle Saldırdı: 9 Ölü
Hudeyde kentinin güneybatısındaki el-Matina bölgesinde, Husiler Yemen ordusuna bağlı kuvvetlere füze saldırısı düzenledi.
3’ü çocuk 4’ü kadın toplam 9 kişi hayatını kaybetti.
Olayda 2 kişi de yaralandı.
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