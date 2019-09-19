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Bankalarda 2.hafta Tamamlanıyor
14 Eylül 2019 Cumartesi Saat 12:24

Bankalarda 2.hafta Tamamlanıyor

 Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta heyecanında da sona gelindi.

Capital Bank yola devam: 12-1

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvada önceki gün C Grubu’nda TEB-Capital Bank ve Türk Bankası-Asbank karşılaşmaları oynandı.

İlk mücadelede Capital Bank, TEB’i 12-1’lik farklı skorla mağlup ederek, yoluna kayıpsız devam etti.

Türk Bankası galibiyetle tanıştı: 4-2

Grubunda oynadığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Türk Bankası, önceki akşam karşı karşıya geldiği Asbank’ı 4-2’lik skorla yendi ve ilk galibiyetini aldı.

 

C Grubu Puan Durumu

Takımlar                   O         G         B         M        A         Y         Av.      P

1-Capital Bank           2          2          0          0          25        2          23        6

2-Asbank                    2          1          0          1          9          8          1          3

3-Türk Bankası          3          1          0          2          8          11        -3        3

4-Garanti BBVA        2          1          0          1          4          13        -9        3

5-TEB                         3          1          0          2          11        23        -12      3

 

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