Palmer Ve Anderson Yeniden Ydü’De

YDÜ Basketbol Büyük erkek takımı ile iyi bir sezon geçiren ve ligde en yüksek verimlilik puanına ulaşan Darryl James Palmer ve 2017 -2018 sezonunda çok iyi performans sergileyerek YDÜ’nün kazandığı kupalarda büyük katkısı olan Lashard Anderson ile imzalar atıldı. Her iki oyuncu yeni sezonda YDÜ formasını terletecekler.