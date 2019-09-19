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Palmer Ve Anderson Yeniden Ydü’De
14 Eylül 2019 Cumartesi Saat 12:25

Palmer Ve Anderson Yeniden Ydü’De

YDÜ Basketbol Büyük erkek takımı ile iyi bir sezon geçiren ve ligde en yüksek verimlilik puanına ulaşan Darryl James Palmer ve 2017 -2018 sezonunda çok iyi performans sergileyerek YDÜ’nün kazandığı kupalarda büyük katkısı olan Lashard Anderson ile imzalar atıldı. Her iki oyuncu yeni sezonda YDÜ formasını terletecekler.

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