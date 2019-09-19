4. Geçitkale Kültür Sanat Festivali Açıldı

4. Geçitkale Kültür Sanat Festivali bu akşam başladı.

Kortejle başlayan ve 15 Eylül Pazar gününe kadar sürecek olan festivalde, halk dansları gösterisi, konserler,şiir dinletileri, fotoğraf ve karikatür sergilerinin açılışlarının yanısıra, yerel kültürün tanıtıldığı yiyecek içecek standları da kurularak satışlar yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festival açılışında ilk olarak açılış konuşmalarına yer verildi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş açılışta yaptığı konuşmada, Geçitkale’yi kültür ve sanat beldesi yapmak için büyük uğraş verdiklerini ve beldenin bu anlamda daha ilerileri taşınabilmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Öztaş, festivallerin beldelerin sesini duyurmada önemli rol oynadığını, ayrıca ülke kültürünü tanıtmada da önemli bir girişim olduğunu söyledi.

Geçitkale festivalinin bir marka olma yolunda ilerlediğini dile getiren Öztaş, belediyenin bu yönde de birçok projeyi hayata koyma uğraşı içinde olduğunu belirtti.



CTP Milletvekili Sıla Usar da konuşmasında, festival coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür ve sanata güçlü bir yatırım yapılmasını görmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de büyük bir emek, uzun soluklu bir çalışma sonunda hayata geçirilen festivali, her yıl biraz daha kapsamlı ve gelişmiş görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şahali, Geçitkale’nin gelişmekte olan bir belde olmasının önemine vurgu yaptı.

Açılışta daha sonra gösteriler sergilendi.

Brt