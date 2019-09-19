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Mehmetçik Ekibi, Kuşadası’Nda Kıbrıs Halk Danslarını Sahneledi
14 Eylül 2019 Cumartesi Saat 12:25

Mehmetçik Ekibi, Kuşadası’Nda Kıbrıs Halk Danslarını Sahneledi

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Kuşadası’nda düzenlenen uluslararası festivalde, Kıbrıs Türk halk danslarını sahneledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde tamamlanan festivalde derneği, masterler ekibi temsil etti.

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