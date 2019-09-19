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“Tezgah” Oyunu Sahnelendi
14 Eylül 2019 Cumartesi Saat 12:25

“Tezgah” Oyunu Sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “İkinci Kat”ın sunduğu “Tezgâh” oyunu sahnelendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, oyuncu, yazar, yönetmen Erkan Kolçak Köstendil’in yazdığı, Eyüp Emre Uçaray’ın sahneye koyduğu Aziz Caner İnan, Elit Andaç Çam, Haki Biçici ile Emin Şentürk’ün oynadığı tek perdelik oyun sanatseverlerden beğeni aldı.

Oyun sonunda LBT oyuncusu Aytunç Şabanlı “İkinci Kat” adına Haki Biçici’ye festival plaketini takdim ederek festivale katılımdan dolayı teşekkür etti.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 14 Eylül Cumartesi saat 14.00 ile 16.00 saatlerinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Semaver Kumpanya’nın sunacağı “Masal Masal İçinde” oyunu sahnelenecek.

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

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