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Akıncı: Artık Sorunları Ortadan Kaldırma İradesini Sergileme Zamanıdır
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Adli Yıl açılış nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Akıncı mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Yeni Adli Yıl dün başladı. Bu kez her zamankinden farklı olarak Adli Yıl açılış töreni gerçekleştirilmedi.
“Açılış töreni için harcanacak paranın mahkemelerin altyapı ihtiyaçları için harcanacağının” açıklanması öncelikle, her törende dile getirilen ve karşılığında bazı sözler alınan taleplerin karşılanmamasına yönelik bir mesaj olarak değerlendirilmelidir. Yüksek Mahkeme Başkanı “Geçen yılki konuşmamın yüzde 95 oranında aynısını bu yıl da yapabilirim” derken, sorunların çözümsüz olarak aynen sürdüğüne işaret etmektedir.
Yargıç ve personel azlığından, bina yetersizliğine; yasa ve tüzüklerdeki sorunlardan, altyapı eksikliklerine kadar pek çok sorunu bulunan mahkemelerimiz büyük bir dava baskısı altında adalet dağıtmaya çalışmaktadır. Sözün bittiği yerde artık somut adımların atılması gerekmektedir. Konu son derece ciddidir ve daha fazla ertelenebilir bir yanı yoktur. Yüksek Mahkeme Başkanının dünkü basın toplantısında bir kez daha dile getirdiği taleplere artık kulak verilmelidir.
Uzayıp giden mahkeme süreçlerinin temel nedeni olarak gösterilen sorunlarla başa çıkılması, hukuka olan inancın sarsılmaması için gereklidir. Geciken adaletin, toplumdaki adalet duygusunu sarsmakta olduğu gerçeği görmezden gelinemez.
Toplumsal hayatımızın daha iyi bir düzeye gelebilmesi için her alanda planlı, programlı ve ciddi çabalar harcamamız gerekmektedir. Ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım ve daha birçok alanda yapmamız gereken işler vardır. Fakat demokrasiye ve hukuka olan bağlılıktan en ufak ödün vermemek en büyük sorumluluğumuzdur. Çünkü mutlu ve müreffeh bir ülkenin olmazsa olmazı demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür. Demokrasinin ve hukukun olmadığı yerde özgürlüklerin ayaklar altına alınması da kaçınılmaz hale gelecektir.
Yargının bağımsızlığını gölgeleyebilecek koşulların oluşmaması için toplumun her kesimine görevler düşmektedir. Siyasi kontrole açık hale gelen bir mahkemeden adalet dağıtmasını beklemek saf bir hayalden ibarettir. KKTC yargısının bağımsız karakterini korumak için tavizsiz bir yaklaşım sergilenmelidir.
Ülkemizde giderek artan suçlara ilişkin olarak, sadece mahkemelerden fayda ummak son derece yanlıştır. Suç için uygun ortam yaratan sosyolojik ve ekonomik şartların bütünsel yaklaşımlarla ele alınması gerekmektedir. Şiddet, tecavüz ve cinayet olaylarındaki artışın önüne geçilememesi kaygı vericidir. Uyuşturucu, dolandırıcılık ve kaçakçılık olaylarının sıradan hale gelmesine asla izin verilmemelidir. Yolsuzluklar konusunda da ciddi tedbirler alınması zorunludur. Toplumsal huzuru bozan suçlarla sistemsel düzeyde mücadele edilmesi halinde mahkemelerin yükü de hafifleyecektir.
Yine zorlu koşullarda yoğun bir döneme giren yargıç, savcı, avukat ve tüm adalet emekçilerine üstün başarılar dilerim. Umarım önümüzdeki yıl, bir kez daha aynı şeyleri tekrarlayarak, kaybedilmiş bir yılın daha ardından hayıflanmak durumunda olmayız.
Artık sözler tükendiğine göre sorunları ortadan kaldırma iradesini sergileme zamanıdır”.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans