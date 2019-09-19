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Polisiye Olaylar
17 Eylül 2019 Salı Saat 16:15

Polisiye Olaylar

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmadığı halde, yaklaşık bir yıldır kendisini uzman doktor, psikiyatr veya hipnoterapist olarak tanıtıp hasta kabul eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre C.S.S dün tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Dün sabah  Dipkarpaz’da  polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan Y.Y.B.’nin şüpheli hareketleri üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet öğütücü, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet elektronik nargile bulunarak emare alındı.

İskele’de ise dün akşam trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında M.T.’nin anayol kenarında çalışır vaziyette park halinde bulunan aracı içerisindeki şüpheli hareketlerinden dolayı aracında yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Her iki olayda adı geçen şahıslar tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA  AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, Y.I., tasarrufunda 14 bin 942 Amerikan doları ve bin 160 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Y.I hakkında yasal işlem başlatıldı.

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