Gaü, Filistin Al-Rawdah Technical Community College İle İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Girne Amerikan Üniversitesi , Filistin Al-Rawdah Technical Community College ile işbirliği anlaşması imzaladı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Ortadoğu ziyaretinde, Filistin Al-Rawdah Technical Community College yetkilileriyle işbirliği anlaşmasına imza attı.

Akpınar yaptığı açıklamada, 1942 yılında kurulmuş olan Al-Rawdah Technical Community College’in öğrencilerinin, eğitimlerinin 2’nci yılından sonra 3 ve 4’üncü yıllarını, GAÜ’nün Kıbrıs yerleşkesinde tamamlayabileceklerini söyledi.

Anlaşmaya Al-Rawdah Technical Community College adına imza koyan Dr. Dana S. R. Abdulhadi ise, yüksek öğretimdeki açılımın Filistin halkı için çok büyük bir önem arz ettiğini belirtti.