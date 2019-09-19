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Çankaya’da Üçlü Zirve
17 Eylül 2019 Salı Saat 16:16

Çankaya’da Üçlü Zirve

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü’ndeki Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz.” dedi.

Astana Platformunun, Suriye’deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişim olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
Ankara Zirvesi’nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum. Suriye’de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz. Fırat’ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız. Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız. Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur. Çobanbey’deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir.”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise “İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır.” dedi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını değerlendiren Ruhani, “ABD’nin Suriye’de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir.” diye konuştu.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin de “Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür.” değerlendirmesinde bulundu.

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