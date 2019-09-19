19 Eylül 2019 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Libya’Nın Sirte Kentindeki Umh Güçlerine Hava Saldırısı
17 Eylül 2019 Salı Saat 16:16

Libya’Nın Sirte Kentindeki Umh Güçlerine Hava Saldırısı

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümetinin Sirte’deki güçlerine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Sirte’yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücünün Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Sirte’deki mevzilerine hava saldırısı düzenlendiği, olayda Muhammed Fethi Gabak ile Ali Abdusselam Ebu Şufe’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen uçakların “yabancı güçlere” ait olduğu ifade edildi.

Sirte güçleri sözcüsü Taha Hadid de yaptığı basın açıklamasında, Askeri Operasyonlar Odası’na üç, Zaferan bölgesine iki hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Sirte’yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücü, önceki gün yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin, kentteki terör örgütü DEAŞ’la mücadeleden sorumlu birliklere cuma günü SİHA’lar kullanarak saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu aktarılan açıklamada, ölenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmemişti.

Trablus yönetimi, bölge ülkelerini, General Halife Hafter güçlerine destek vermekle suçluyor.

Terör örgütü DEAŞ’ın 2015 yılı başında Libya’nın Sirte kentinde kontrolü sağlaması üzerine, ABD ve UMH’ye bağlı güçler ortak operasyonlar düzenlemiş ve Aralık 2016’da kentin terör örgütünden kurtarıldığı duyurulmuştu. Kentten kaçan DEAŞ unsurları ise çöllere doğru çekilmişti.

Sirte’de savaşı kaybeden ve Bingazi, Derne, Nevfeliyye ve Subrate’den kovulan DEAŞ, son zamanlarda ülkenin orta kesiminde güvenlik güçlerini ve başkent Trablus’taki Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırılarıyla yeniden kendini göstermeye çalışıyor.

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Libya’Nın Sirte Kentindeki Umh Güçlerine Hava Saldırısı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Libya’Nın Sirte Kentindeki Umh Güçlerine Hava Saldırısı
Senegal’De Kano Alabora Oldu
Nijerya’da Sarı Humma Salgını Nedeniyle 23 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan’Da Batan Gezi Teknesindeki Kayıpları Arama Çalışmaları Sürüyor
Türkiye, Rusya Ve İran Liderleri 5. Kez Suriye Zirvesinde Buluşacak
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola’dan Ölümler Sürüyor
Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı Yarışında Yenilgiyi Kabul Etti
Hindistan’Da Şiddetli Yağışlarda 200’Den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
Paris’Te Grev Ulaşımı Felç Etti
İspanya’Da Sel 4 Can Aldı
Yemen’De Husiler Füze İle Saldırdı: 9 Ölü
Trump: İran Bizimle Görüşmek İstiyor
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans