Türkiye, Rusya Ve İran Liderleri 5. Kez Suriye Zirvesinde Buluşacak

“Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi”, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla bugün Ankara’da düzenlenecek.

TC İletişim Başkanlığı’ndan Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı’na ilişkin yapılan açıklamada, “İdlib başta olmak üzere, Suriye’deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı” bildirilmişti.

Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilecek kritik Suriye Zirvesi’nde İdlib’deki son gelişmeler, mülteci meselesi ve güvenli bölge ile Suriye’de son dönemde yaşananlar masaya yatırılacak.

Zirvenin ardından liderler basının karşısına çıkacak.