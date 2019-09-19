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Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı Yarışında Yenilgiyi Kabul Etti
Tunus Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, kendisinin beşinci sırada olduğu ve ikinci tur şansının kalmadığı gayri resmi sandık çıkış anketlerini kabul ettiğini açıkladı.
Yusuf Şahid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine ikinci tur şansı vermeyen sandık çıkış anketlerinin öngördüğü sonuçları kabul ettiğini söyledi.
Tunus’taki cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turunda yüzde 45 oranındaki katılımı “demokrasi yolunda kötü bir gösterge” şeklinde tanımlayan Şahid, “Tunusluları sandıktan uzaklaştıran nedenlerin iyi anlaşılması” gerektiğinin altını çizdi.
Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konsey’in ulusal bir kanal için hazırladığı gayri resmi çıkış anketlerine göre, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said yüzde 19,5, tutuklu medya patronu ve Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi yüzde 15,5 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başarmıştı.
Sigma Konsey’in gayri resmi sandık çıkış anketinde, Nahda Hareketi’nin adayı Abdulfettah Moro ise yüzde 11 oy oranıyla üçüncü sırada gelirken, Nida Tunus Partisi’nin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 9,4 ile dördüncü, Başbakan Yusuf Şahid ise yüzde 7,5 ile beşinci olmuştu.
Nahda Hareketi Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Müdürü Semir Dilo ise düzenlediği basın toplantısında “ellerindeki rakamların farklı” olduğunu belirterek, kesin sonuçları ancak Yüksek Seçim Konseyi’nin açıklayabileceğini duyurmuştu.
Tunus’ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Komisyonu’nun ilk resmi sonuçları en geç iki gün içinde nihai sonuçları da 21 Ekim’de açıklaması gerekiyor. YSK’nın seçimlerin ikinci turunu nihai resmi sonuçları açıklamasının ardından ilan etmesi öngörülüyor.
Tunus, 6 Ekim’de parlamento seçimleri için yeniden sandık başına gitmesi bekleniyor.
Arap Baharı sürecinde demokrasi alanında elde ettiği başarıları korumayı başaran Tunus’ta diğer Arap ülkelerinin aksine her siyasi görüşten 24 aday 7 milyondan fazla seçmenin oyunu alabilmek için yarıştı.
Seçimleri Avrupa, Afrika, ABD ve dünyanın genelinden yaklaşık 6 bin gözlemcinin izlediği aktarıldı.
Aşırı görüşlü silahlı grupların zaman zaman saldırılar gerçekleştirdiği Libya ve Cezayir sınırı yakınındaki bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde 100 bin kadar güvenlik gücünün görev yaptığı bildirildi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans