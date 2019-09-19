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Yunanistan Imf’Ye Borcunu Erken Kapatacak
17 Eylül 2019 Salı Saat 16:16

Yunanistan Imf’Ye Borcunu Erken Kapatacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin IMF’den aldığı borcun bir kısmını erken ödemek için resmi olarak girişimde bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ekonomik kriz döneminde Uluslararası Para Fonu’ndan alınan borcun erken ödenmesi konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

9 milyar euroluk borcun 3 milyar eurosunu ödeme yolu açılıyor

“Yunanistan bugün maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini iletti” ifadelerini kullanan Miçotakis, bu durumun ülkenin güvenilirliğini artırarak Yunan hazine kaynaklarından tasarruf sağladığını belirtti.

Öte yandan Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikouras’ın, Avrupa İstikrar Mekanizması ve Euro Grubu’na resmi teklifini ilettiği bildirildi.

Cuma günü gerçekleştirilen Euro Grubu Maliye Bakanları toplantısı sonrası ESM Başkanı Klaus Regling ödemenin gerçekleştirilmesini olumlu karşıladıklarını belirtmişti.

Yunanistan için böylece IMF’ye yaklaşık 9 milyar euroluk borcun 3 milyar euroluk kısmını erken ödeyebilme yolunun açılması planlanıyor.

Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF’den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle 70 milyon euro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar euro borç almıştı. Ülkenin kamu borç oranı Euro bölgesinin halen en yükseği konumunda.

Resmi talebin açıklanmasının ardından ise 10 yıllık Yunan devlet tahvillerinin faiz oranı yüzde 1,61’den 1,54’e geriledi.

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Yunanistan Imf’Ye Borcunu Erken Kapatacak Haberi

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