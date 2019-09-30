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Ab, Abd Ve İngiltere’Den Suriye Anayasa Komitesi’Ne İlişkin Açıklama
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da “ABD, Suriye hükümeti ile Suriye Müzakere Komisyonu arasında Anayasa Komitesi’nin kurulması için yapılan anlaşma duyurusunu memnuniyetle karşılıyor” derken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “8 yıllık korkunç çatışmadan sonra bu, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu barışa doğru memnuniyet verici ilk adımdır” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulduğuna ilişkin beyanı çok uzun zamandır beklenen ve memnuniyetle karşılanan bir haber. Bu gelişme Suriyeliler için tekrar ümit ışığı olacak.” ifadelerini kullandı.
AB’nin Suriye’deki savaşın siyasi yollarla çözülebileceğini savunduğunu anımsatan Mogherini, birliğin tüm bu yöndeki çabalara desteğinin tam olduğunun altını çizdi.
Mogherini, Anayasa Komitesi’nin toplantısının ilk fırsatta gerçekleşmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Umarım bu gelişme Suriyelilerin hak ettiği barışa yol açar.” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in açıkladığı Suriye hükümeti ile Suriye Müzakere Komisyonu arasında Anayasa Komitesi’nin kurulması için yapılan anlaşma duyurusunu memnuniyetle karşılıyor.” ifadelerini kullandı.
Suriye’nin siyasal bir çözüme kavuşması noktasında henüz atılacak çok adım olduğunu vurgulayan Ortagus, söz konusu anlaşmanın ilk adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Bu kapsamda, BM Genel Sekreterine, BM Özel Temsilcisi Pederson’a, Türkiye’ye, Rusya’ya ve bunun sağlanmasında rol alan küçük gruplara teşekkür ediyoruz. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararınca siyasi bir aşama kat edilmesi konusunda çaba gösteren BM Özel Temsilcisi Pederson’ı ve tüm unsurları desteklemeye devam edeceğiz. Siyasi kazanımları ilerletmeye dair tüm olası çabaları teşvik etmek üzere BM ve diğer taraflarla iletişim halinde kalacağız. Esed rejimi barış içinde yaşamak isteyen Suriye halkının isteklerini kabul etmeli ve açlık, keyfi tutuklama, işkence gibi faaliyetlerle tehdit etmemelidir. Ayrıca Esed rejimi ve müttefikleri, İdlib’deki masum Suriyelilere karşı dehşetli saldırılara son vermelidir.”
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Yazılı açıklama yapan Raab, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilgili, “8 yıllık korkunç çatışmadan sonra bu, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu barışa doğru memnuniyet verici ilk adımdır.” değerlendirmesini yaptı.
Rejim ve destekçilerinin şimdi Anayasa Komitesi ile iyi niyetli ilişki kurarak bu çatışmaya çözüm bulmaya kararlı olduklarını göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Raab, “Bunun yanında tüm taraflar daha önce üzerinde anlaşılmış ateşkese geri dönmeli ve sivilleri korumalı.” ifadesini kullandı.
Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Raab’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında perşembe günü Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve ABD’nin katılacağı Suriye konulu bir toplantıya ev sahipliği yapacağını bildirdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre’de toplanacağını açıklamıştı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans