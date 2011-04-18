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AkÄ±ncÄ± New York’ta
24 EylÃ¼l 2019 SalÄ± Saat 10:06

AkÄ±ncÄ± New York’ta

CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± New York’ta… CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, BM Genel Kurul Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. AkÄ±ncÄ±â€™nÄ±n, temaslarÄ±nÄ± tam

CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± New Yorkâ€™taâ€¦

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, BM Genel Kurul Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

AkÄ±ncÄ±â€™nÄ±n, temaslarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ adaya dÃ¶nmesi bekleniyor.

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CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± New York’ta… CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, BM Genel Kurul Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. AkÄ±ncÄ±â€™nÄ±n, temaslarÄ±nÄ± tam...
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