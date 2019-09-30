“kıbrıs Sorunu Sıradan Bir Kağıt Egzersine Dönüşüyor, Bu Yaklaşım Doğru Değil”...

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temaslarının ilk gününü BRT’ye değerlendirdi…

Özersay, görüşmekte oldukları muhtaplarına Kıbrıs Konusundaki tespit ve düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını söyledi…

Özersay “Kıbrıs sorunu referans kağıdı gibi bir kağıt egzersizine indirgenmemelidir. Kıbrıs sorununun çözülemiyor olmasının kök nedenleri üzerinde durmaz, bu temel şartların değişmesine odaklanmazsak, ileriye gidemez aynı yerde sayıp durup zaman kaybederiz. Bu sorun referans kağıdı gibi bir kağıtla değil çözülmek, daha da bir karmaşık hal alır. Geçmişte her iki tarafın da kendine göre farklı yorumladığı önceki kağıtları toplayıp yeni bir kağıda alt alta yazdığınızda yeni bir anlaşma ortaya çıkmış olmaz. Sadece var olan anlaşmazlıkları kayıtaltına almış olursunuz. Bu türden kağıtlarla Kıbrıs sorununu çözemeyeceğini BM ve diğer uluslararası aktörler de görmek zorundadır. Yaptığımız görüşmelerde bu hususların altını çiziyoruz ve muhataplarımıza bunu anlatıyoruz” dedi…

Özersay şöyle devam etti:

Muhataplarımıza öncelikle şu soruya yanıt bulmak zorunda olduğumuzu anlatıyoruz: 2017’de müzakere süreci neden çöktü, başarısızlığın nedeni neydi? Buna yanıt bulmadan, son iki yılda değişen Bir şey var mı sorusunu cevaplamadan yeni bir sürecin başlamasının yeni bir başarısızlığı da beraberinde getireceğini muhataplarımıza anlatıyoruz. Mesele çok açıktır aslında: 2017’de müzakerelerin başarısız olmasının temel nedenlerinden birisi Rum tarafının yönetimi ve zenginliğibizimle paylaşmaya hazır olmamasıydı. Şimdi iki yıl geçti aradan. Rum tarafında bu açıdan bir değişim oldu mu? Şimdi eskiye göre bizimle paylaşmaya daha hazır bir konumda mıdırlar? Yanıt maalesef hayırıdr. O nedenle Kıbrıs sorunu sıradan bir kağıt çalışmasıyla çözülebilir düşüncesini bir an önce terk etmek gerekir”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Ada’da biliyorsunuz taraflar arasındaki diyalog sadece müzakere sürecinden ibaret değildir. Kaldı ki şu anda bir müzakere süreci yok. Son BM raporuna da girmiş olan tarafların birbirini tanımasından bağımsız olarak, hangi alanlarda işbirliği yapabilecekleri çağrısı var. Bu konudaki görüşlerimizi de somut örnekler vererek muhataplarımıza anlatma imkanı buluyoruz. Onlar da bize son dönemde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili bir takım sorular soruyorlar. Durumu ve Kıbrıs Türk tarafı’nın perspektifini, görüşünü anlamaya çalışıyorlar. Ben de burada elimden geldiğince ekibimle birlilte muhataplarımıza anlatıyoruz. Kıbrıs Türk halkının böylesi geniş platformlarda görüşünü, düşüncesini ortaya koyuyoruz; görünür kılmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi sesimizi duyurmaya gayret gösteriyoruz” dedi.