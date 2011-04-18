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TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Abdâ€™Nde
24 EylÃ¼l 2019 SalÄ± Saat 10:06

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Abdâ€™Nde

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler 74. DÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere ABDâ€™nin New York kentine gitti. ErdoÄŸanâ€™Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler 74. DÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere ABDâ€™nin New York kentine gitti.

ErdoÄŸanâ€™Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun ve AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik eÅŸlik etti.

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± Ã¶zel â€˜CANâ€˜ uÃ§aÄŸÄ±yla New York JFK Kennedy UluslararasÄ± HavalimanÄ±â€™na inen, ErdoÄŸanâ€™Ä±, HavalimanÄ±nda TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiyeâ€™nin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Feridun SinirlioÄŸlu, Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Serdar KÄ±lÄ±Ã§ ve New York BaÅŸkonsolosu Alper AktaÅŸ ile diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n 24 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kuruluâ€™na hitap edeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ã‡ok sayÄ±da liderle ikili ve Ã§oklu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaÄŸÄ± belirtilen ErdoÄŸanâ€™nÄ±n New Yorkâ€™un Ã¼nlÃ¼ Time Square meydanÄ± ve SentrÄ±l Parkâ€™ta dÃ¼zenlenecek aÅŸure gÃ¼nÃ¼ etkinliklerine katÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

ErdoÄŸan, SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ise akÅŸam saatlerinde TÃ¼rk BayraÄŸÄ± Ã§ekme tÃ¶renlerine katÄ±larak ABD temaslarÄ±na devam edeceÄŸi bildirildi.

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