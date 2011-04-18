Ä°stanbul Tuzla’da Bir Kimya FabrikasÄ±nda YangÄ±n Ã‡Ä±ktÄ±

Ä°stanbulâ€™da OrhanlÄ± Deri Organize Sanayi BÃ¶lgesi Deri Yan Sanayi Sitesiâ€™nde faaliyet gÃ¶steren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmannâ€™a ait fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Olay yerine Tuzla ve Ã§evre ilÃ§elerden Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamalarÄ±n da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nÄ±n sÄ±Ã§ramasÄ± nedeniyle alev alan itfaiye aracÄ±ndaki yangÄ±n da ekiplerin mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GeniÅŸ bir alan Ã¼zerine kurulu fabrikadaki yangÄ±n, otoparktaki araÃ§lara da sÄ±Ã§radÄ±.

Ä°tfaiye ekipleri, rÃ¼zgar nedeniyle gÃ¼Ã§lÃ¼kle mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almayÄ± baÅŸardÄ±.

Ancak kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleyen yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda fabrikada patlama meydana geldi.

Åžiddetli patlamanÄ±n etkisiyle iÃ§inde kimyasal madde olan iki tanktan biri yoldaki itfaiye araÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ±na diÄŸeri boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Patlama nedeniyle yangÄ±na mÃ¼dahale eden 2 itfaiye eri yaralandÄ±. Tuzla Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yola dÃ¼ÅŸen tank da kepÃ§e yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Patlama sÄ±rasÄ±nda Ã§evreye kimyasal malzeme ve metal parÃ§alarÄ± da savruldu.

Ã‡evrede Ã¶nlem alan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, bÃ¶lgeye vatandaÅŸlarÄ± yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yor.