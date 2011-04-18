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Irak’Ä±n Kuzeyinde 5 TerÃ¶rist Etkisiz Hale Getirildi
24 EylÃ¼l 2019 SalÄ± Saat 10:07

Irak’Ä±n Kuzeyinde 5 TerÃ¶rist Etkisiz Hale Getirildi

Irak’Ä±n kuzeyindeki Gara ve Haftanin bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 5 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. TÃ¼rkiye Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; PenÃ§e HarekatÄ± ile koordineli olarak Irak’Ä±n kuz

Irakâ€™Ä±n kuzeyindeki Gara ve Haftanin bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 5 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

TÃ¼rkiye Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; PenÃ§e HarekatÄ± ile koordineli olarak Irakâ€™Ä±n kuzeyindeki Gara bÃ¶lgesine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™ya ait silah mevzii, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ±n vurulduÄŸu hava harekatÄ±nda, 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

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Irak’Ä±n Kuzeyinde 5 TerÃ¶rist Etkisiz Hale Getirildi
Irak’Ä±n kuzeyindeki Gara ve Haftanin bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 5 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. TÃ¼rkiye Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; PenÃ§e HarekatÄ± ile koordineli olarak Irak’Ä±n kuz...
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