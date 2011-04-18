Irak’Ä±n Kuzeyinde 5 TerÃ¶rist Etkisiz Hale Getirildi

Irak’Ä±n kuzeyindeki Gara ve Haftanin bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 5 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. TÃ¼rkiye Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; PenÃ§e HarekatÄ± ile koordineli olarak Irak’Ä±n kuz