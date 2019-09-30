178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook battı.

Şirketin batışı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok yere, Thomas Cook ile tatile giden İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için, barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından birini başlattı.

“Operation Matterhorn” adı verilen operasyonla 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

Thomas Cook’un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının “büyük üzüntü yarattığını” söyledi.

Tur operatörünün batışıyla, 9 bini İngiltere olmak üzere, 22 bin kişi işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

CAA’den yapılan açıklamada “Thomas Cook ile yapılan, uçuşlar ve oteller de dahil tüm rezervasyonlar iptal edildi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şirketin batışının “çalışanları ve tatilciler için üzücü bir haber olduğunu” söylerken, tatilcilere insanları evlerine getirmekle görevli şirket çalışanlarına anlayışlı davranma” çağrısı yaptı.