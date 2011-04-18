71. Emmy Ã–dÃ¼lleri Sahiplerini Buldu

Televizyon dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Oscarâ€™larÄ± olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapÄ±mlarÄ±na verilen Emmy Ã–dÃ¼lleri, Los Angelesâ€™taki Microsoft Tiyatrosuâ€™nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle 71â€™inci kez sahiplerini buldu.

Final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ seyirciler tarafÄ±ndan eleÅŸtirilse de 71. Emmy Ã–dÃ¼lleriâ€™ne YaratÄ±cÄ± Emmy Ã–dÃ¼lleri ile birlikte 32 dalda aday gÃ¶sterilen Game of Thrones, En Ä°yi Drama Dizisi seÃ§ildi.

Dizideki performansÄ±yla Peter Dinklage, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu Emmy Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ aldÄ±.

Pose dizisindeki rolÃ¼yle En Ä°yi Erkek Oyuncu seÃ§ilen Billy Porter, bu alanda Ã¶dÃ¼l alan ilk aÃ§Ä±k eÅŸÃ§insel olarak tarihe geÃ§ti.

Phoebe Waller-Bridge, aynÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ sekiz kez alan rakibi Julia Louis-Dreyfusâ€™u yenerek En Ä°yi KadÄ±n Komedi Oyuncusu seÃ§ildi.

Drama dalÄ±nda En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu seÃ§ilen Jodie Comer, gecenin sÃ¼rprizlerinden oldu.