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Pakistanâ€™Da Yolcu OtobÃ¼sÃ¼ Kaza YaptÄ±: 26 Ã–lÃ¼
24 EylÃ¼l 2019 SalÄ± Saat 10:07

Pakistanâ€™Da Yolcu OtobÃ¼sÃ¼ Kaza YaptÄ±: 26 Ã–lÃ¼

Pakistan’Ä±n Gilgit Baltistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Gilgit Baltistan’Ä±n Skardu kentinden Pencap eyaletinin Ravalpindi kentine giden otobÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼, 4 bin 173 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki Bab

Pakistanâ€™Ä±n Gilgit Baltistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Gilgit Baltistanâ€™Ä±n Skardu kentinden Pencap eyaletinin Ravalpindi kentine giden otobÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼, 4 bin 173 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki Babusar GeÃ§idiâ€™ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kontrolÃ¼nÃ¼ kaybederek kaza yaptÄ±.

Kazada 26 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Babusar GeÃ§idi, Gilgit Baltistanâ€™Ä± Pakistanâ€™Ä±n diÄŸer eyaletlerine baÄŸlayan en kÄ±sa yol olma Ã¶zelliÄŸine sahip.

BRT/ AA

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Pakistanâ€™Da Yolcu OtobÃ¼sÃ¼ Kaza YaptÄ±: 26 Ã–lÃ¼ Haberi

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Pakistan’Ä±n Gilgit Baltistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Gilgit Baltistan’Ä±n Skardu kentinden Pencap eyaletinin Ravalpindi kentine giden otobÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼, 4 bin 173 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki Bab...
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